GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, alle prime ore dell’alba del 3 novembre hanno arrestato, nella flagranza dei reati di minaccia, resistenza e oltraggio a p.u. e danneggiamento un 55enne di Giulianova.

L’uomo, nella serata del 2 u.s.. mentre cenava in una pizzeria del luogo e già durante la permanenza nel locale infastidiva e molestava continuamente gli altri avventori. Al termine della cena si rifiutava di pagare il corrispettivo inveendo anche contro il titolare del locale, che, esausto, allertava la Centrale Operativa dei Carabinieri di Giulianova. All’atto dell’intervento della pattuglia del N.O.R.M.. l’uomo andava in escandescenza proferendo frasi oltraggiose e minacciose nei loro confronti. rompendo i vasi e la staccionata esterna del locale per poi scagliare una sedia all’indirizzo dei militari, che riuscivano a schivarla.

Subito dopo si avventava contro i Carabinieri tentando di aggredirli, venendo prontamente bloccato anche grazie all’uso dello spray al peperoncino in dotazione.

L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida.