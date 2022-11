CENTOBUCHI – Rifinitura per l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco, in vista della gara contro il Castel Di Lama, in programma per sabato 5 novembre alle 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centrocampista classe 2004, Fabio D’Intino. Di seguito le sue dichiarazioni.

D’Intino: “Mi sto trovando molto bene anche se sono arrivato all’ultimo momento, ringrazio la squadra per l’aiuto che mi ha dato in questo periodo e si vede anche in campo perché riesco ad esprimermi al meglio. Ringrazio anche il mister per la fiducia e spero pian piano di poterla restituire. Cerco di migliorarmi sempre, con il gruppo stiamo crescendo e speriamo di continuare così anche nella prossima gara. Castel Di Lama? Sarà una gara decisiva come tutte, le sorti della partita dipenderanno dal nostro atteggiamento e dall’aggressività con cui scenderemo in campo. Il risultato finale dipende da noi”.