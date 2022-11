ACQUAVIVA PICENA – È stato ritrovato in aperta campagna, a cavallo dei territori comunali di Acquaviva e Monteprandone, il bancomat che era stato estratto da una banda criminale a Stella di Monsampolo, durante il colpo messo a segno la scorsa settimana una filiale della BCC Picena. La carcassa dello sportello è stata notata, nel pomeriggio di ieri, da un agricoltore che mentre era al lavoro ha notato, in lontananza, il voluminoso contenitore estratto dai ladri. Nel corso della medesima nottata, un altro furto era avvenuto ai danni di un’altra filiale del medesimo istituto, ad Appignano del Tronto. Il rinvenimento è avvenuto in contrada Forola: sul posto, per recuperare il Bancomat si sono recati i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto, oltre ai Carabinieri.