GROTTAMMARE- Bellissima esperienza per Padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago, al programma Uno Mattina su Rai Uno, condotto da Massimiliano Ossini.

In questa occasione, oltre a un gioco di magia, che Frate Mago ha insegnato al conduttore dietro le quinte, Fra Priori ha parlato del suo libro scritto a quattro mani con il giornalista Rai Vincenzo Varagona e della sua esibizione davanti al Santo Padre, per poi finire con i suoi giochi con le carte.

Il Rettore del Santuario Madonna Dell’Ambro è stato accompagnato nel suo viaggio a Roma dai dirigenti dell’associazione “Lido Degli Aranci“, Rosina Bruni, Valter Assenti e Alessandro Ciarrocchi, sempre presenti da anni nelle sue trasferte televisive.

L’associazione “Lido degli Aranci” ha anche approfittato dell’occasione per rafforzare i rapporti con la Rai e per contattare alcuni artisti per i prossimi appuntamenti come “Llegrotte’s talent (17 dicembre 2022) e “Una rotonda sul mare – premio Grottammarese dell’anno” (14 gennaio 2023).

