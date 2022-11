MONTEPRANDONE – Ottava fatica in campionato per l’Handball Club Monteprandone. Sabato 5 novembre alle 21 tappa a Prato, per uno snodo che potrebbe rivelarsi cruciale: i toscani, infatti, sono penultimi in classifica, a quota 2 (insieme a Pescara), mentre l’HC è fanalino di coda senza punti. Insomma, per i verdi centrare la prima vittoria della stagione equivarrebbe, oltre che svoltare, agganciare i rivali.

E siccome la prima sfida di novembre ha un peso specifico enorme, coach Andrea Vultaggio ha deciso di non far staccare la spina ai suoi ragazzi: settimana piena, con l’HC al lavoro anche il giorno di Ognissanti.

A Prato, Monteprandone al completo e determinato a confermare i segnali di crescita palesati nelle ultime due uscite, a Teramo e al palazzetto di via Colle Gioioso contro Chiaravalle. Coach Vultaggio ha però sottolineato, già un paio di volte, che adesso si aspetta un maggiore contributo dai giocatori più esperti.