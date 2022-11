SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo quasi 30 anni di onorato servizio nella Polizia di Stato, il Sostituto Commissario Coordinatore Stefania Farroni ha raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento.

Classe 1962, una vita trascorsa interamente nei ranghi della Polizia Stradale, nell’ambito della quale era ormai diventata un punto di riferimento importante anche a livello regionale nel coordinamento di servizi specifici mirati al controllo del traffico “pesante”, negli ultimi 10 anni le era stato affidato il prestigioso incarico di Comandante del Reparto distaccato della Specialità della Polizia di Stato a San Benedetto del Tronto; ruolo interpretato con grande professionalità ed ancor maggiore umanità, doti riconosciute da tutti i colleghi con i quali ha avuto modo di lavorare, dagli utenti della strada che l’hanno incontrata in servizio, nonché dalle diverse organizzazioni benefiche con le quali ha costantemente profuso il proprio impegno – tra tutte, l’associazione sambenedettese ODV “Sulle Ali dell’Amore”, che si occupa di prestare assistenza a famiglie del territorio in difficoltà sostenendole con alimenti, vestiario, pagamenti utenze etc. – .

L’importante lavoro svolto dal Sostituto Commissario Stefania Farroni avrà da subito una degna prosecuzione nell’operato del neo-Comandante del Distaccamento di San Benedetto del Tronto, Ispettore della Polizia di Stato Emanuele Matricardi.

Classe 1972, originario di Montedinove, un passato professionale in ruoli delicati quali l’Ufficio Scorte della Questura di Milano, è entrato a far parte della Specialità della Polizia Stradale sin dal 1999; dopo aver maturato la propria professionalità in diversi Uffici operativi e burocratici della Sezione di Ascoli Piceno, dal 1° Novembre, grazie alle indiscutibili doti umane ed alle competenze specifiche dimostrate, il Comandante Provinciale, V.q.a. della Polizia di Stato Luca Iobbi, lo ha proposto per l’importante incarico fiduciario di Responsabile del Distaccamento di Via della Liberazione 135.

Il Dirigente del Compartimento, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott.ssa Maria Primiceri, ha assistito al simbolico ed emozionante virtuale passaggio di consegne e di saperi tra Stefania Farroni ed il più giovane collega del Compartimento, ringraziandola a nome dell’intera Polizia di Stato per l’impegno e l’abnegazione profusi nel corso della sua carriera e rivolgendo un augurio di buon lavoro al neo Comandante Matricardi, nel solco della tradizione e del lustro della Polizia Stradale.