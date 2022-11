SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Baby Museum” presso il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto.

Domenica 6 novembre, alle ore 10,30, è in programma una speciale attività didattica per le famiglie con letture dedicate ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni per conoscere gli animali marini del museo attraverso la lettura e per divertirsi tutti insieme con i colori come dei piccoli artisti.

Costo: € 10,00 a nucleo familiare.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 353 4109069.