SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 3 novembre, il Vescovo Carlo Bresciani e Don Gianni, Parroco della Chiesa Madonna del Suffragio, hanno fatto visita alla Casa Funeraria Nucci, struttura sempre più apprezzata per professionalità, organizzazione e comodità.

“Ricevere il nostro vescovo, il quale ha mostrato sorpresa ed entusiasmo durante la visita, è stato per noi un onore, un piacere e una conferma della bontà del nostro investimento” affermano i titolari della Casa Funeraria Nucci.

Don Gianni, che conosce ormai bene la struttura, ha confermato che la sua creazione e il suo utilizzo non possono che essere il futuro per privacy, raccoglimento e comodità. La Casa Funeraria Nucci, infatti, ha tutto ciò che serve per sentirsi a proprio agio in situazioni difficili e delicate.