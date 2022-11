Il Bazar dell’Assassino compie 25 anni!

In occasione di questo grandissimo traguardo, il patron Bruno Galanti ci racconta divertenti aneddoti e peripezie che lo hanno condotto dalla vendita di oggettistica in strada alla costruzione di un vero e proprio punto di riferimento per casalinghi, giocattoli e tanto altro!

Bruno ci racconta anche il perché del nome “assassino”!

Il Bazar dell’Assassino si trova in Strada delle Macchie 4 a Porto d’Ascoli e in via Piceno Aprutina 37 ad Ascoli.

Visita la pagina facebook www.facebook.com/bazarassassino