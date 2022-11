FINORI 6 Attento sulle conclusioni insidiose di Njambe. In occasione del primo gol compie un miracolo deviando sul palo la prima conclusione, ma la ribattuta di Mercado è imparabile. Sull’ 1-2 non vede partire la sfera.

ZOBOLETTI 6,5 Prima presenza tra i grandi del canterano classe ’05. Gioca una partita ordinata da terzino destro, mantenendo sempre la posizione. PETRINI 6 (dal 70′).

PASSALACQUA 6 La velocità di Njambe rischia di metterlo in difficoltà, ma poi gli prende le misure. Sul secondo gol non chiude su Braghini, ma la colpa non è solo sua.

ROVINELLI 6 Partita accorta del classe ’02, paga l’unica occasione in cui allarga troppo le maglie della difesa in occasione del gol del pari.

PASQUALINI 7 E’ un pericolo costante ogni volta che cambia passo e si sovrappone sulla sinistra. Arriva spesso al cross dal fondo.

ROSSI 7 I suoi blitz a centrocampo innescano le ripartenze orange. Su tutte quella a fine primo tempo, che però Clerici non gestisce nel migliore dei modi. D’ALESSANDRO 6 (dal 70′).

EVANGELISTI 6 Attento nella fase di interdizione a centrocampo. Calcia due volte dalla distanza ma non trova la porta.

SETTIMI 7 Per la prima volta in campo in partita ufficiale quest’anno, ha un bel cambio di passo e conduzione di palla. Straripante il suo strappo a sinistra e l’assist a Clerici che vale l’1-0. Potrebbe entrare più spesso nelle rotazioni di Ciampelli.

BUONAVOGLIA 6,5 Il più frizzante del primo tempo. Corre, crea superiorità numerica e colpisce anche un palo. Cala nella ripresa ed esce per Spagna. SPAGNA 6 (dal 65′).

VERDESI 6,5 Spina nel fianco sulla corsia di sinistra, costringe Pica, ex Samb, a rimanere basso. BATTISTA 6 (dall’80’)

CLERICI 7 Gioca da centravanti ed è rapace ad infilare Abate da due passi ad inizio ripresa. In un paio di occasioni potrebbe gestire meglio l’ultimo passaggio ma è comunque una prestazione molto positiva per il classe ’99. MASSI 6 (dal 70′).

CIAMPELLI 6,5 Concede spazio a chi ha giocato meno fino ad ora quest’anno, puntando sui giovani e sulla loro voglia di mettersi in mostra. La mossa ripaga per un’ora, poi i suoi concedono 2 gol non da loro. Soprattutto il secondo su calcio d’angolo, in cui Braghini ha calciato indisturbato dal limite dopo lo schema. Ora però bisogna voltare subito pagina e pensare alla trasferta di Montegiorgio, squadra che ultimamente in casa sta concedendo poco alle avversarie.