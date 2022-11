FERMO – Sostiene di avere la patente, ma è falsa. Denunciato per utilizzo di atto falso un cittadino extracomunitario. Segue il comunicato del Vicequestore Aggiunto Dottor Bamonti:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, la Polizia di Stato di Fermo ha effettuato un controllo ad un’automobile. In particolare il 6 ottobre 2022 una pattuglia della Sezione Polizia Stradale fermava una VW Polo con alla guida un cittadino extracomunitario. Al controllo documentale il conducente non esibiva la patente di guida e, dopo ulteriori accertamenti, gli operatori verificavano che lo stesso non aveva mai conseguito il titolo e gli contestavano la “guida senza patente” che prevede una sanzione di € 5.100,00 ed il fermo amministrativo dell’auto.

Dopo qualche giorno il conducente si presentava presso la Sezione Polizia Stradale di Fermo pretendendo l’annullamento della sanzione e la restituzione dell’autovettura, perché dichiarava di essere titolare di patente di guida rilasciata in Polonia ed esibendo il relativo documento.

Gli operatori, avendo dubbi sulla veridicità del titolo, con l’aiuto dei colleghi esperti di falso documentale, accertavano la non conformità del documento ai parametri per l’anticontraffazione che contraddistinguono la patente polacca.

La patente veniva sequestrata e il soggetto denunciato all’Autorità Giudiziaria per utilizzo di atto falso».