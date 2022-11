SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno spettacolo unico nel suo genere quello che andrà in scena domenica 6 novembre al Teatro Concordia, all’interno della rassegna “Teatri Invisibili”.

“Così è (o mi pare)”, una riscrittura per realtà virtuale di “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, con adattamento e regia di Elio Germano, . “Così è (o mi pare)” cala il testo pirandelliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Lo spettacolo è stato infatti pensato per essere realizzato in realtà virtuale, tra cinema e teatro, in grado di porre lo spettatore al centro della scena.

Oltre ad Elio Germano, saliranno sul palco Isabella Ragonese, Pippo Di Marca, Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi e Ivo Romagnoli

Dato che i visori disponibili sono solo 60, agli spettacoli delle 17,30 e delle 21 è stata aggiunta una terza replica mattutina , alle ore 11, sempre domeniaca 6 novembre. Sono ancora disponibili alcuni posti.

AMAT/Vivaticket

071.2072439