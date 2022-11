MONTICELLI: Marcucci, Tarli, Cappelletti, Lazzarini, (30′ st Gaspari), Grelli, Raffaello, Carillo (44′ st Spinelli S.), Santoni (34′ st Caringola), Spinelli A. (26′ st D’Angelo), Iachini, Bernabei (11′ st Gibellieri).

A disposizione: Scacciaferro, Petritola. Allenatore Stefano Filippini

ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Di Luca (1′ st Delli Compagni), Pietropaolo G., D’Intino, De Cesaris, Gibbs, Di Salvatore, Picciola, Galli (1′ st Liberati A.), Iovannisci, D’Angelo.

A disposizione: Beni, Fares, Funari. Allenatore Salvatore Fusco

ASCOLI PICENO – Finisce 1-3 tra Monticelli e Atletico Centobuchi, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione. La squadra di mister Fusco ribalta l’1-2 dell’andata e accede ai quarti di finale.

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre che entrambe creano le loro occasioni ma dove al 22′ pt passa in vantaggio la formazione di Filippini: fallo di Di Salvatore e viene assegnato il calcio di punizione, defilato sulla destra. Si incarica della battuta Lazzarini che con il sinistro calcia sul secondo palo dove Filipponi non può arrivare e fa 1-0. L’Atletico Centobuchi prova a reagire e sfiora il gol con Iovannisci, che dribbla quattro avversari, entra in area, prova il tiro ma finisce al lato di poco. Al 38′ pt, però, gli ospiti pareggiano: ottimo inserimento di Di Salvatore, pesca con un ottimo passaggio filtrante il movimento di Galli, che viene atterrato in area da Marcucci e guadagna il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 che va per la conclusione centrale e spiazza Marcucci, 1-1.

Nella seconda frazione di gara gli uomini di Fusco entrano in campo con l’atteggiamento giusto e sfiorano il gol più volte con il duo D’Angelo-Iovannisci scatenati sulle fasce. Al 30′ st l’Atletico Centobuchi ribalta il risultato: azione sviluppata sulla sinistra da D’Angelo che rientra e pesca l’inserimento di Liberati A. che entra in area e con un destro potente sul primo palo realizza l’1-2. Al 35′ st arriva il doppio vantaggio: lancio di Liberati A. in profondità per il movimento di Delli Compagni che di prima intenzione calcia con il piattone destro ad incrociare e deposita in rete per l’1-3. Il Monticelli però non si da per perso e impegna in un paio di situazioni Filipponi, autore di due grandi parate che salvano il risultato. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine e la formazione di Fusco si aggiudica i quarti di finale.

Nel post-gara è stato intervistato il portiere classe 2004 dell’Atletico Centobuchi, Jacopo Filipponi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Filipponi: “È stata una bella partita. Siamo passati in svantaggio all’inizio poi il rigore ci ha permesso di pareggiare. A fine primo tempo siamo rientrati negli spogliatoi e nel secondo siamo scesi con la voglia di vincere, abbiamo fatto due gol e sono felice che abbiamo passato il turno. Le mie parate? Io lavoro con i mister e i miei compagni per fare del mio meglio, ho fatto due belle parate però sono felice per la squadra e per il passaggio del turno”.

Di seguito due dei gol dell’Atletico Centobuchi.