CONTROGUERRA – Un libro di 684 pagine redatto e magistralmente scritto dal giovane controguerrese Matteo Di Natale, con la collaborazione di tanti suoi concittadini che vengono citati uno per uno. In pratica tutto il paese (leggere per credere) lo ha aiutato a raccontare, in modo minuzioso, aneddoti e appunto origini e tradizioni, come riportato in copertina.

In particolare gli è stato molto vicino Giuliano Salvi che lo ha accompagnato personalmente in tutte le ricerche. Ricerche veramente straordinarie che giustificano i sei anni passati dal 2016 quando Matteo e Giuliano hanno deciso di iniziare.

Senza dimenticare le numerose foto che arricchiscono l’opera rendendola ancora più leggibile e appetibile.

I complimenti di Riviera Oggi e Piceno Oggi al trentenne Matteo che, a fine presentazione, è stato intervistato per la nostra Web Tv dal giornalista Giuseppe Buscemi.