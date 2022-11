CUPRA MARITTIMA – Nuovi film al cinema Margherita di Cupra Marittima.

In programma “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido, che racconta i tormenti e le inquietudini del geniale pittore, utilizzando l’espediente narrativo di un’indagine condotta da un agente segreto del Vaticano, chiamato, appunto, Ombra, per conto di Papa Paolo V. In questo affastellamento di ombre si stagliano, luminosissimi, gli attori del cast, da Riccardo Scamarcio, interprete di Caravaggio, a Isabelle Hupert che veste i panni della marchesa Costanza Colonna fino a Louis Garrel nel ruolo dell’enigmatico Ombra. Un film affascinante che avvicina all’arte sovversiva e rivoluzionaria di Caravaggio. In programma un altro film che parla dei processi di creazione artistica, questa volta volgendo lo sguardo alle visionarie invenzioni di Luigi Pirandello: “La Stranezza” di Roberto Andò, riproposto dopo il successo della prima settimana di programmazione. La settimana si conclude con le atmosfere immaginifiche di “La Pantera delle nevi”, documentario dal sapore quasi mistico, nel suo rigoroso rispetto per la natura e per i suoi abitanti, raccontati e seguiti dal fotografo naturalista Vincent Munier e dallo scrittore Sylvain Tesson.

La programmazione dal 3 all’8 novembre: