SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il transfer di Matthieu Bekaert è finalmente arrivato: dopo il nulla osta della FIFA, il centrocampista belga è ufficialmente un giocatore della Samb. Segue il comunicato della società:

“Dopo il nulla osta della Fifa al trasferimento (passaggio fondamentale per i calciatori che non hanno compiuto ancora la maggiore età), è arrivato in data odierna il transfer definitivo per Matthieu Bekaert, centrocampista belga classe 2004, che ora è a tutti gli effetti un tesserato rossoblù”.