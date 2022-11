FERMO – Anche quest’anno in occasione del 2 novembre, si è svolta all’interno della Questura di Fermo, la cerimonia commemorativa a suffragio dei defunti della Polizia di Stato. Questa mattina alle ore 10,00, nel cortile della Questura di Fermo, si è tenuta la commemorazione dei defunti della Polizia di Stato alla presenza del Questore di Fermo, Rosa Romano, del Vice Prefetto Vicario Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi.

Nel corso della cerimonia è stata deposta una corona di alloro al cippo dedicato ai caduti della Polizia di Stato cui è seguito un breve momento di preghiera officiata da Don Adam Baranski, Cappellano della Polizia di Stato che ha pronunciato taccanti parole di preghiera e benedizione.

Alla commemorazione erano presenti i funzionari di Polizia, i poliziotti ed il personale civile della Questura nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, delle segreterie delle Organizzazioni Sindacali del personale, dei parenti delle Vittime del Dovere.

Il Questore ha rivolto un pensiero affettuoso nel ricordare il sacrificio dei loro congiunti, deceduti rispettivamente: Giovanni Ripani il 17 novembre 1976 a Milano nel corso di una violenta sparatoria con alcuni rapinatori della banda di Vallanzasca che stavano per assaltare una banca; Perozzi Lucio, il 21 novembre 1984 a seguito delle ferite riportate dopo un incidente stradale avvenuto in servizio. Una cerimonia semplice ma solenne per non dimenticare l’impegno, al dedizione e l’alto senso del dovere profusi “…fino all’estremo sacrificio della vita”.