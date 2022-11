GROTTAMMARE – Nel pareggio tra Grottammare e Atletico Centobuchi spicca un protagonista assoluto: Mattia Palanca, portiere di casa, ha messo la sua impronta sulla gara con una prestazione da 10 in pagella.

Nella prima frazione di gioco, l’estremo difensore è riuscito nell’impresa di parare 2 rigori, ben calciati da giocatori esperti come Andrea Liberati e Giorgio Galli. Nella ripresa, sotto di 2 uomini, il Grottammare si è affidato nuovamente al suo portiere che ha blindato l’1-1 con due parate eccezionali, rendendo vano l’assedio degli ospiti.

“È vero, oggi la mia prestazione è stata buona ma il compito di ogni portiere è farsi trovare sempre pronto, specialmente nei momenti di difficoltà” – ha dichiarato Mattia Palanca a fine gara. – “Dispiace per il risultato finale perché, anche in 9 contro 11, abbiamo lottato e dato il massimo. La mia prestazione passa in secondo piano perché noi volevamo i tre punti: ne è arrivato uno solo e ce lo teniamo stretto, pronti a dare tutto nella prossima partita”.