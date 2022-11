SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S Sambenedettese comunica che è attiva la prevendita per la gara di campionato Sambenedettese-Roma City, in programma domenica 6 novembre, alle ore 14.30, allo stadio Riviera delle Palme.

I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 5 novembre, il botteghino ospiti il giorno della gara resterà chiuso.

Le richieste di accrediti disabili dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 3 novembre 2022 scaricando il modulo (clicca qui)

Le richiesta di accredito Aia dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro non oltre le ore 13 di giovedì 3 novembre 2022.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 4 novembre 2022 all’indirizzo ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu