SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quaesta Mattina, 1 novembre, il Sinadaco Antonio Spazzafumo, ha reso omaggio ai defunti accolti nel civico cimitero deponendo una corona di alloro all’ingresso della struttura.

“Qui riposano la memoria e l’affetto di tutti i sambenedettesi – ha detto il Sindaco nel suo intervento – qui riposano coloro che hanno fatto, nelle vicende quotidiane che non salgono agli onori delle cronache o nei grandi momenti di questa collettività, la storia della nostra città.

In questo giorno tutta la comunità rende omaggio a queste memorie, a questi affetti e a tutti le persone il cui ricordo è in eterno scolpito nel marmo quanto nei nostri cuori.

Il compito dell’Amministrazione comunale è di tenere in ordine questo posto, curarne il decoro: non è soltanto un obbligo di legge, è il modo in cui l’Ente Comune rende il suo omaggio ai suoi cittadini che hanno concluso la loro esistenza terrena”.

Quindi il sindaco ha reso omaggio alle tombe degli ex sindaci della città dal Dopoguerra ad oggi, infine si è soffermato anche dinanzi al punto dove riposano le spoglie del compianto arch. Farnush Davarpanah, dirigente comunale e progettista, tra le altre opere, del giardino “Nuttate de luna” e del riqualificato lungomare.