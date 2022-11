GROTTAMMARE – Il calendario di appuntamenti che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre presso la Sala Consiliare del Comune è stato presentato da Alessandra Biocca, assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute, e da alcune delle esperte che tratteranno i vari temi legati al mondo della salute durante gli incontri.

A dare il via sarà Giulia Pignotti, il 5 novembre alle ore 17, con “Percorso olistico: routine mattutina in Ayurveda”, un incontro per divulgare buone pratiche e una vera e propria routine mattutina per prendersi cura di se stessi.

Il 6 novembre, alle ore 16, la biologa nutrizionista Silvia Pagliarini presenterà il corso “Food4Dance”, in collaborazione con la scuola di danza Danzarte Academy di Cristina Orsini, per approfondire con ragazzi e famiglie gli aspetti di una alimentazione sana e sostenibile nella danza e non solo. Il primo incontro sarà dedicato alle linee guida sulla nutrizione dai 0 ai 18 anni, con un focus sugli alimenti a kilometro zero e biodiversità.

Il terzo appuntamento sarà la presentazione del libro “Polisemantica della rosa” di Maria Rita Bartolomei, a cura di Armando Ginesi, che si terrà il 30 novembre alle ore 17. Attraverso un approccio multidisciplinare, il lettore è invitato ad approfondire i diversi significati e i numerosi utilizzi che la rosa ha avuto nel corso dei secoli.

Il 3 dicembre alle ore 17, presentazione del libro “Il metodo dei biotipi dinamici” di Lucilla Ricottini e la giornalista Rai Laura Guida. Nel libro si parla di biotipi intesi come tipi costituzionali che è possibile individuare in base a caratteristiche fisiche e precise, ad alcuni tratti temperamentali e alla predisposizione ad alcune malattie. La novità del libro è quella di aver fondato su basi scientifiche attuali e documentate tutte le caratteristiche dei quattro biotipi ormai noti al grande pubblico.

La biologa nutrizionista Nunzia Vollaro, il 7 dicembre alle ore 17, nell’ambito dell’incontro “Stile di vita da non perdere” parlerà della corretta alimentazione come forma di prevenzione primaria e descriverà il metodo Kyminasy, in qualità di unica professionista nelle Marche abilitata a questo tipo di programma.

L’ultimo appuntamento del 10 dicembre, alle ore 17, avrà come tema la cucina. Si terrà la presentazione del libro “I menu dei natali passati, presenti e futuri” di Luana Graziaplena che accompagna la descrizione di ogni ricetta culinaria con una storia che contestualizza la ricetta stessa.

“Queste sono iniziative che vogliono condurre il cittadino ad uno stile di vita più sano – afferma l’assessore Biocca – perché la promozione della salute non si racconta solo all’interno degli ambulatori medici, ma anche in altre forme e approcci, come quello olistico”.