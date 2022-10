Serie C femminile, girone B – 4^ giornata

Happy Car RSV – Vastes Grotta50 Grottazzolina 3-2 (25-16, 25-22, 22-25, 17-25, 15-13)

HAPPY CAR RSV: Mara Liebner 4, Giada Pulcini 6, Gaia Ubaldi 9, Teresa Ferrara (k) 27, Patrizia Vagnarelli 4, Marta Tempera 18, Patrizia Spinozzi (l), Michela Palestini ne, Mirea Di Gregorio ne, Giorgia Speca ne. All. Cottilli

VASTES GROTTA50 GROTTAZZOLINA: Aliberti, Angelozzi (l1), Bottoni, Capancioni, Concetti, Di Chiara, Ferroni, Forti, Marini (l2), Moscati, Pierini, Ricci (k), Sabbatini, Sgarzoni. All. Tegazi

Serie C maschile, girone B – 4^ giornata

C – Banca Macerata 3-1 (25-21, 25-27, 25-18, 24-15)

FARMACIA AMADIO RSV: Gianmarco Pulcini (k) 6, Marco Cameli 4, Nicola Lampa 10, Andrea Di Salvatore 10, Ettore Nduka Panella 10, Davide Corsi 26, Lorenzo Tavoletti (l1), Paolo Di Tommaso, Alessandro D’Isidoro, Gianluca Petrangeli, Mattia Pignati (l2). All. Rocco Netti

BANCA MACERATA: Cavagna, Despaigne, Gentili, Giacomini, Maccari, Marconi, Martusciello, Owusu, Ricci, Valenti (l), Vega. All. Giacomini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude con una bella doppietta l’intenso fine settimana della Serie C della Riviera Samb Volley. L’Happy Car RSV supera al tie break, dopo oltre due ore di autentica “battaglia” contro le avversarie ma anche contro la sfortuna, Grottazzolina, mentre la Farmacia Amadio si impone 3-1 contro la capolista Macerata, dopo questa sconfitta superata e relegata al terzo posto.

Come ormai è tradizione da inizio stagione, le ragazze di Giuseppe Cottilli si presentano rimaneggiate e con appena 9 effettivi alla sfida contro la Vastes Grotta50 Grottazzolina. Però disputano un grandissimo primo set, non concedendo nulla alle avversarie, e riescono a portare a casa, dopo una bella rimonta nel finale, un combattutissimo secondo set. Non riescono, però, a chiudere nel terzo parziale, nonostante una nuova rimonta, nel finale punto a punto, anche perché condizionate dai problemi fisici di altre due giocatrici, che stoicamente stringono i denti e restano in campo.

Nel quarto set Grottazzolina ne approfitta e porta la sfida al tie break. Dove, però, con un lampo di orgoglio le rossoblu partono forte e dominano fino al 13-6. Poi il prepotente ritorno delle avversarie che recuperano fino al 13-11, due match point annullati, prima del 15-13 finale per una vittoria meritata ma con qualche rammarico perché, con un pizzico di fortuna e di attenzione in più si potevano portare a casa i 3 punti. Ora le ragazze di Cottilli sono attese da un autentico tour de force che partirà giovedì 3 novembre con la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche a Falconara, contro la Castelferretti. Poi sabato 5 novembre delicata trasferta ad Amandola per la quinta giornata di campionato e martedì 8 novembre turno infrasettimanale di campionato, con la sfida casalinga contro Grottammare.

Una bella e convincente vittoria, invece, è quella colta contro la capolista Banca Macerata dai ragazzi di Rocco Netti in una partita combattuta nei primi due set ma poi dominata nel terzo e nel quarto parziale dalla Farmacia Amadio. Dopo un avvio difficile, i rossoblu sono stati bravi a recuperare e a portare a casa il primo set, arrivando ad un passo dal portarsi avanti 2-0. Bravi gli ospiti ad annullare un paio di palle set e, poi, a chiudere ai vantaggi rimettendo in parità la sfida. Ma nei due set successivi la formazione di Netti ha decisamente alzato il livello del proprio gioco, non lasciando scampo agli avversari. Con questo successo la Farmacia Amadio scavalca Macerata e si porta al secondo posto in classifica, ad un punto dalla capolista Sios Novavetro San Severino. Che farà visita ai rossoblu sabato 5 novembre alla palestra Curzi, per una sfida al vertice assolutamente da non perdere.