CUPRA MARITTIMA – Si conclude il 2 novembre, a partire dalle 16,30, al cinema Margherita di Cupra Marittima, con una maratona di tre film, il percorso dedicato all’opera di Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della sua nascita.

I tre film in programma verranno proiettati uno di seguito all’altro, per consentire un’immersione assoluta nell’universo visionario e dissacrante del regista. Si partirà con “Teorema“, recentemente restaurato, in cui il sacro incontra il perturbante, si procederà poi con “La ricotta“, quarto episodio del film collettivo “RoGoPaG“, ricco di riferimenti figurativi alla storia dell’arte italiana e di citazioni da testi sacri, per concludere con “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, ultimo film di Pasolini e opera paradigmatica per comprendere il suo percorso cinematografico e artistico, le sue riflessioni sul potere e il suo credo nel “diritto a scandalizzare”. I tre film in questione, come del resto tutta l’opera pasoliniana, conservano ancora oggi una carica eversiva e provocatoria che interroga lo spettatore, lo spinge alla riflessione, talvolta lo sgomenta, ma non lo lascia mai indifferente perché il cinema di Pasolini parla ancora con forza a tutti, sia a quelli che lo riscoprono sul grande schermo sia a quelli che vi si avvicinano per la prima volta. E il cinema torna, così, ad essere luogo di discussione e di condivisone.