AVEZZANO – Nelle prime ore della giornata odierna, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un pregiudicato locale a titolo di sentenza definitiva di condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’arrestato dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 20 giorni. L’attività investigativa compiuta dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato ha permesso di raccogliere numerosi indizi di reato nei confronti dell’arrestato tale da delineare un quadro probatorio a suo carico con indiscusse responsabilità in ordine ai fatti contestati. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Avezzano.