GIULIANOVA – Nei giorni scorsi, il personale della Guardia Costiera di Giulianova e Roseto degli Abruzzi, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini allertati dalla presenza in mare di luci a ridosso della costa, hanno sorpreso due pescatori subacquei intenti in attività di pesca illegale.

Ai due pescatori di frodo è stato contestato l’illecito di pesca subacquea in tempi vietati e sono state sequestrate le attrezzature e il prodotto ittico pescato illecitamente. Quest’ultimo è stato successivamente donato alla Caritas diocesana di Teramo-Atri, previa attestazione della Asl di Teramo.