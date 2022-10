SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto incidente sulla SS 16, nel quartiere di Ragnola. Alle ore 11.30 di oggi, un 58enne che procedeva in sella ad uno scooter si è scontrato con un’auto che, secondo le ricostruzioni, stava uscendo dal parcheggio dell’area commerciale di Via Fioravanti. Il motociclista è stato soccorso dai Sanitari del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza partita dal PS dell’Ospedale Madonna del Soccorso, e trasportato in codice giallo. Sul posto, per effettuare i rilievi e la gestione della viabilità. è giunta una pattuglia della Polizia Locale.