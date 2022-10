SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La CIIP ha emesso una nuova comunicazione per segnalare l’aggravamento della crisi idrica e la necessità di prendere ulteriori provvedimenti nella gestione della risorsa idrica.

Il perdurare dell’assenza di piogge e gli alti consumi legati alle attività agricole e produttive tipiche della stagione autunnale stanno provocando una irregolare distribuzione dell’acqua: nell’ultimo fine settimana la società è riuscita a malapena a sopperire alle richieste e, nonostante ciò, si sono verificati alcuni alcuni disservizi.

E’ dunque probabile che saranno adottate ulteriori misure di contrasto “modificando, ove necessario – si legge nella comunicazione – gli orari di apertura e chiusura dei serbatoi in base all’andamento del livello dei serbatoi di accumulo e, in ultima analisi, ricorrendo anche a momentanee chiusure delle uscite dei serbatoi durante le ore del giorno al fine di consentire il recupero di risorsa”.

Pertanto potrebbero verificarsi temporanei disservizi anche in zone non inserite nelle aree interessate dalle chiusure programmate e/o in diverse fasce orarie.

Mai come in questo momento è assolutamente necessario fare attenzione a non sprecare neppure una goccia d’acqua.