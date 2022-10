Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone.

Per la Samb è presente in studio Giuseppe Ricci, con lui in studio il giocatore del Porto d’Ascoli Nazareno Battista. Appuntamento insieme ai nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Diretta su Facebook a questo link.

Commentate o scriveteci su WhatsApp, anche in diretta, al numero 388 659 5011.

La puntata sarà visibile in replica su 7 Gold Marche mercoledì 2 e venerdì 4 novembre alle 17.