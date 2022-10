FALCONARA – È stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, in flagranza di reato, un 29enne di origine guineana, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nella tarda serata di ieri, domenica 30 ottobre, i militari sono stati chiamati per intervenire nell’abitazione in cui il giovane viveva insieme alla moglie, una donna di origini gambiane di 45 anni, la quale da molto tempo subiva maltrattamenti. Quest’ultima è stata subito trasportata in Pronto Soccorso per il trattamento delle lesioni subite. D’accordo con la Procura di Ancona, invece, il 29enne – al termine degli accertamenti di rito – è stato condotto presso il carcere di Ancona-Montacuto, dove attenderà l’udienza di convalida.