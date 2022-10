FANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 5:15 di ieri, domenica 30 ottobre, in viale Piceno a Fano per un incidente che ha coinvolto una moto e un’auto. La squadra dei pompieri di Pesaro-Urbino ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Presenti sul posto i Carabinieri.