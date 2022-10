SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pochi secondi dopo i il triplice fischio dell’arbitro che ha sancito il pareggio a reti bianche della stracittadina, è intervenuto il direttore Nazzareno Perotti. Di seguito il suo commento e l’analisi della partita.

Perotti: “È stata una stracittadina che ha soddisfatto gli sportivi nel primo tempo, mentre nel secondo è subentrata la paura per entrambe le squadre e di fatto non è stato bello da vedere. La conclusione è che questo punto non serve a nessuna delle due formazioni. Il bilancio della Samb fuori casa è positivo con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Per risalire la classifica deve cominciare anche a vincere in casa, la squadra deve essere più incisiva. Ho fiducia in un attaccante di ruolo e di fisico con vicino Vita, con quest’ultimo che può trasformare il rendimento di tutta la squadra”.