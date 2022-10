SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la fine della partita abbiamo intervistato anche il Sindaco Antonio Spazzafumo che ha assistito alla partita odierna.

Spazzafumo: “È stata una partita vivace nel primo tempo, poi nel secondo si è tranquillizzata. È un buon punto per entrambe le squadre. Alla Samb manca quella scintilla che gli faccia intraprendere il cammino verso la promozione diretta per l’anno del centenario e festeggiarlo con un buon risultato. Il Porto d’Ascoli ha una buona squadra e un grande allenatore, la società è seria e solida. È partito bene poi può capitare che durante il campionato le cose non vadano per il verso giusto però sono sicuro che farà un gran campionato””.