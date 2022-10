SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-gara della stracittadina abbiamo intervistato anche il Presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi e il mister Davide Ciampelli. Di seguito le loro dichiarazioni.

Interviste a cura di Antonio Di Salvatore

Massi: “È stata una bella partita. Nel finale potevamo segnare ma sarebbe stato immeritato, probabilmente Verdesi si è impaurito del dodicesimo uomo in campo (ride ndr). La Samb poteva fare gol prima. Pubblico? La Curva Nord era piena e il tifo non si è fermato mai, è stato bellissimo”.

Ciampelli: “Era una partita difficilissima, entrambe venivamo da una sconfitta che mentalmente faceva male ed è per questo che è stata una partita non bellissima. Fino ad ora stiamo pagando un quarto d’ora a Matese e una lettura sbagliata a Senigallia. Per il resto è la sesta partita su nove che non prendiamo gol. Giocare di fronte a questo pubblico è un onore”.