PEDASO- È partita alla grande la stagione autunnale di Pedaso, che si è aperta lo scorso sabato 29 ottobre in un gremitissimo CineTeatro. Presente alla serata anche il vice sindaco di Pedaso, Giuseppe Galasso.

La kermesse, nata dalla collaborazione tra il comune di Pedaso e l’associazione Artistic Picenum, è stata condotta dalla showgirl Paulina Pieprzka e ha proposto al pubblico due ore di un varietà che ha visto protagonisti il comico marchigiano Piero Massimo Macchini e l’imitatrice romana Emanuela Aureli. I due artisti hanno regalato alla platea il meglio del loro repertorio umoristico: Macchini ha ripercorso la sua storia, gli anni della gavetta nel mondo del cabaret e delle collaborazioni e contaminazioni nel mondo della magia comica e degli artisti di strada internazionali, che hanno fatto di lui un artista poliedrico; la Aureli, alla quale è stata donata un opera del caricaturista dei vip Emanuele Califano Lidak, ha incantato il pubblico con numerosi omaggi le grandi dive della televisione italiana, da Maria De Filippi a Mara Venier, da Valeria Marini a Sofia Loren, da Loredana Bertè a Milly Carlucci e a tante altre.

Molto applaudite anche la performance coreografia orientale, curata da Amar Shahin, e la presentazione del nuovo progetto musicale del cantautore Phebo dal titolo “Storia di un Tempo Perduto“, che ha avuto migliaia di visualizzazioni sul canale YouTube nelle ultime settimane.

“Vogliamo ringraziare di cuore il numeroso pubblico che ci ha seguito in questo appuntamento, proveniente dall’ intera regione. Non è scontato, in questo periodo storico, attirare e condividere a teatro emozioni, guadagnando la fiducia di una platea sempre più assoluta protagonista. Un plauso speciale lo rivolgo a tutti i soci dell’ Artistic Picenum, un’associazione vivace, che cerca di trasmettere il suo entusiasmo e la sua armonia di gruppo per il bene del terzo settore piceno- ha dichiarato il presedente dell’ Artistic Picenum, Giuseppe Cameli. “Permettetemi di menzionare, in particolare per questa occasione, Maria Cecilia Salvi, che ha curato con dedizione e grande generosità l’ospitalità degli artisti- ha poi concluso.

Tra le anticipazioni annunciate, relative alla programmazione 2023, la presenza dell’artista ascolano Petò, del comico Max Pisu, del noto attore comico Francesco Paolantoni, della Little Tony Family e di Luciano Lembo.