NOTE: Partita valida per la nona giornata del Campionato di Serie D – Girone F. 22°C allo Stadio Riviera delle Palme: clima quasi estivo e cielo sereno. Condizioni del campo non ancora perfette, ma in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato. Samb in rossoblù, Porto d’Ascoli in bianco.

Angoli: 2-1

Ammoniti: 35′ pt Tassi (S)

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI: Testa, Petrini, Pasqualini, Sensi, Fall, Napolano, Battista, Pacchioli, Rovinelli, D’Alessandro, Pietropaolo All. Ciampelli

SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Lulli, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Viscardi, Umile, Proia, Tassi All. Prosperi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, il Porto imposta la manovra

5′ Rimessa in attacco per la Samb, che perde palla malamente

6′ Pacchiani prova a impegnare Guerrieri, ma l’ex Lazio para comodamente

7′ OCCASIONE SAMB! VITA SFIORA IL VANTAGGIO! L’attaccante rossoblù si avventura in un dribbling in area avversaria, la conclusione sfiora il palo

10′ Rabacal subisce fallo, posizione interessante per Vita o Proia

11′ Vita stoppa il pallone e tira da lontano, la girata finisce sopra la traversa

13′ Sensi stende Vita, Proia pronto a battere la punizione

14′ Lulli prova una conclusione fin troppo difficile dal limite, la palla si spegne sul fondo

15′ LAMPO DI PROIA DA LONTANISSIMO! Il tiro dalla distanza sfiora l’incrocio

16′ Tacco di Napolano, Fall prova un tiro da lontanissimo che finisce a tre metri dal palo più vicino. Fischia il Riviera

18′ NAPOLANO SFIORA IL GOL! L’ex rossoblù prova una girata improvvisa che sfiora la traversa e per poco non sorprende Guerrieri

22′ Punizione di Napolano, esce e allontana il pallone Guerrieri

23′ Corner per il Porto, Fall si tuffa e di testa spedisce la palla in curva

26′ Corner per la Samb, non arriva di testa sul pallone Conson

28′ Pacchioli conclude di destro verso il primo palo, palla intercettata dalla difesa. Corner per il Porto

29′ OCCASIONE PORTO D’ASCOLI. Fall schiaccia di testa un corner di Napolano, la palla sfiora l’incrocio

32′ VISCARDI AL VOLO! L’esterno sinistro del terzino rossoblù è velenoso, sfiora il palo

35′ Tassi stende Battista, cartellino giallo

37′ Ancora Porto in avanti, la rimessa-cross di Petrini viene intercettata

41′ OCCASIONE SAMB! Feliz spedisce in curva un potenziale assist geniale di Proia

43′ Fallo di Fall, mentre il primo tempo si avvia verso i minuti finali

44′ Bella azione della Samb, Viscardi salta l’uomo e viene colpito, senza fallo secondo l’arbitro, da Petrini

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO. Partita dal ritmo gradevole al Riviera, occasioni da una parte e dall’altra