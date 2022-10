GROTTAMMARE CALCIO: Palanca, Falleroni, Paolucci, Iacoponi, Genovese, Carrieri, De Panicis (25′ st Capretti), Traini, Massi, Paolini (25′ st Franchi), Morelli (36′ st Todisco).

A disposizone: Medori, Offidani, Evangelisti, Carminucci, Pelliccetti, Ottaviani. Allenatore Stefano Cuccù

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, Piunti, D’Intino, Liberati S., Di Salvatore, Galli, Picciola (32′ st Iovannisci), Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Russi, Gibbs, Tedeschi, Funari, Fares, D’Angelo. Allenatore Salvatore Fusco

GROTTAMMARE – Che partita al “Pirani” di Grottammare tra le due formazioni dove entrambe hanno dato il massimo. La partita ha regalato emozioni già dal primo tempo: al 19′ pt gli ospiti guadagnano un calcio di rigore con Liberati A. che si incarica della battuta, va al tiro potente incrociato sotto il sette ma Palanca con una grande parata respinge. Poco dopo al 22′ pt il Grottammare passa in vantaggio: lancio in profondità per Massi che intercetta il pallone e sfrutta l’indecisione della difesa ospite e deposita alle spalle di Beni firmando l’1-0. Al 34′ pt altro penalty per l’Atletico Centobuchi dopo un fallo di mano: questa volta va Galli con il mancino incrociato ma ancora uno splendido Palanca si distende e fa suo il pallone.

Nel secondo tempo la squadra di Fusco, però, non si perde d’animo e reagisce segnando al 6′ st: ottima azione sviluppata dalla destra con il giovane D’Intino che crossa al centro perfettamente per la sforbiciata di Liberati A. che conclude il pallone in rete sotto al sette firmando l’1-1. Al 23′ st la formazione di Cuccù rimane in 10: espulso per doppia ammonizione Paolucci per aver fermato una ripartenza pericolosa. Al 40′ st altra espulsione per il Grottammare: Traini viene ammonito per la seconda volta per proteste ed è costretto a lasciare il campo. Gli ospiti, approfittando dell’inferiorità numerica provano a cercare il gol: altro cross dalla fascia destra al centro per il colpo di testa di Galli ma un monumentale Palanca compie il miracolo deviando in angolo.