FERMO – La Questura di Fermo con il supporto della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché con la collaborazione delle Polizie Locali, ha predisposto dei controlli straordinari del territorio in occasione del lungo ponte di Halloween.

«I controlli» – comunica la Questura – «si verificheranno soprattutto nei comuni costieri interessati maggiormente dalla movida, le attività si svolgeranno lungo le principali arterie stradali, nei Pub, discoteche e in tutti i locali interessati dalla movida, al fine di prevenire ed evitare qualsiasi tipo di eccesso e fare in modo che questi giorni di festività possano svolgersi in maniera serena».