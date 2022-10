SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti settimanali per la Infoservice Sambenedettese Basket che dovrà affrontare Ubs Foligno Basket, gara in programma per domenica 30 ottobre alle 18 presso il Palazzetto “S. Pietro” di Foligno.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato la guardia-ala Leonardo Rota. Di seguito le sue dichiarazioni.

Rota: “Contro Todi siamo partiti bene su entrambe le metà campo, ma negli ultimi due quarti abbiamo subito molto la fisicità degli avversari e ciò ci ha portato a fare errori difensivi, influenzando notevolmente il risultato finale. Caratteristiche personali? Il tiro da tre punti è sicuramente il mio cavallo di battaglia, mi piace anche molto attaccare il ferro per trovare soluzioni vincenti per i miei compagni. Quando ho iniziato a giocare? All’età di nove anni ero a Nizza Monferrato prima di spostarmi a Tortona a 14 anni dove ho avuto l’opportunità di imparare guardando i ragazzi della prima squadra. Foligno? Mi aspetto un’altra partita fisica, in settimana ci siamo allenati molto sugli errori commessi contro Todi e cercheremo con tutti i mezzi di non ripeterli, ci teniamo molto a fare una buona partita e cercare di portare a casa la vittoria. Come mi trovo qui? Sono molto contento di far parte di questa squadra, coach e staff mi stanno aiutando a crescere sul campo, il sostegno dei compagni è super”.