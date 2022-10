SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quattro su quattro: la Samb Calcio a 5 conquista altri tre punti preziosissimi contro un’arcigna Truentin Lama e mantiene il primo posto in graduatoria.

Gli ospiti però hanno venduto cara la pelle, disputando una partita al di sopra delle aspettative e facendo valere al meglio la loro prestanza fisica. Il vantaggio rossoblu arriva alla metà del primo tempo, quando Del Grande, dopo un’intraprendente azione in solitaria, trafigge l’ottimo Moreschini con un preciso tiro rasoterra.

Nella seconda frazione di gioco, a differenza della prima, la Samb scende in campo più convinta degli avversari, tentando subito di realizzare il secondo gol. E ci riesce dopo un’insistente pressione con Castelli, lesto ad insaccare il tap-in sul tiro di Mindoli respinto dall’estremo difensore ospite. Il 3-0 è opera di Fusco, che trova la via del gol con una conclusione dal limite dell’area. I rossoblu sul finire di gara trovano anche la gioia del quarto gol con Mindoli, che si mette in proprio e dall’out sinistro spara una bordata imprendibile che va ad insaccarsi sotto al sette per la gioia dei numerosi tifosi giunti al “Sabatino D’Angelo” a sostenere i propri beniamini.

Se quello odierno è il primo match in cui la Samb non ha subito gol è soprattutto grazie alla superba prestazione dell’esperto portiere rossoblù Riccardo Luciani, che questa sera ha scelto di abbassare la saracinesca esibendo diverse parate di assoluto livello.

Samb a punteggio pieno quindi: mister Michetti, soddisfatto, pensa già al prossimo appuntamento di venerdì 4 novembre, quando la Samb andrà a Villa Pigna a contendersi i tre punti contro Amici 84.