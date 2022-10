GROTTAMMARE – È terminata la ristrutturazione della fermata delle linee del trasporto pubblico adiacente la biblioteca comunale “Mario Rivosecchi”, in via Matteotti.

I lavori hanno restituito alla cittadinanza uno spazio più confortevole per l’attesa degli autobus, anche nelle ore notturne, con l’installazione di una pensilina attrezzata e illuminata. Hanno reso più accessibile il marciapiede, creando scivoli agli accessi per tutta la lunghezza del tratto, contribuendo ad elevare la qualità del decoro urbano di un’area centrale e molto frequentata della città.

La nuova fermata è pienamente funzionante da lunedì scorso.

L’intervento, progettato e diretto dall’architetto Simone Belotti dell’area Gestione del Patrimonio, è stato eseguito grazie all’ottenimento di un contributo regionale di pari valore – 20.000 euro – per opere di miglioramento dell’accessibilità ai servizi del Trasporto pubblico locale.

La manutenzione straordinaria della fermata TPL delle linee dirette a nord, anticipa la più ampia riqualificazione prevista per la vicina autostazione, sempre in via Matteotti nel tratto compreso tra le vie Leopardi e Laureati, con un progetto di fattibilità da 200mila euro approvato l’estate scorsa.

In questo caso, oltre all’ammodernamento degli spazi di attesa e di arredo urbano, sono previsti la riorganizzazione dei parcheggi, per far posto anche alle biciclette, e il miglioramento di attraversamenti e marciapiedi, in sintonia con le norme sull’accessibilità.

Le somme necessarie a realizzare l’opera sono coperte da un contributo straordinario per variante urbanistica versato al Comune da un privato. È in corso l’iter della progettazione definitiva.