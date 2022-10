GROTTAMMARE – I ragazzi e le ragazze del Clan Fuoco Jonathan del Gruppo Scout Grottammare 1 hanno un sogno: essere protagonisti nel mondo, poter dare il proprio contributo a realizzare qualcosa di tangibile, scommettendo sulle loro capacità e investendo i propri talenti.

Da qui parte Il progetto” Madagascar”, che nasce nei loro cuori qualche anno fa, in occasione dell’incontro con un prete originario di quel paese, Don Benvenuto, che si stabilisce a S. Pio V come vicario parrocchiale.

Come sappiamo però spesso tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare (stavolta letteralmente) e spesso c’è il pregiudizio della mancanza di coraggio delle nostre generazioni.

Nonostante ciò, hanno deciso di mettersi in gioco e di essere artigiani del loro futuro, affrontando idee e fatiche pur di arrivare a costruire dei bungalow nell’Isle di Sainte Marie, per l’accoglienza ed il ricovero di giovani e catechisti della diocesi africana, utilizzando maestranze locali e investendo risorse economiche guadagnate qui in Italia.

Per questo hanno ideato numerose attività di autofinanziamento, dalle uova pasquali alla cena malgascia culturale, ed infine sono approdati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale che si svolgerà il 5 novembre pv alle ore 21 presso il Teatro delle Energie a Grottammare.

Questa piece teatrale dal titolo “Il ragù delle ziette”, scritta da Corrado Taranto, è stata da lui donata ai ragazzi perché mai stata rappresentata. Corrado Taranto è stato anche finalista al noto evento grottammarese “Cabaret amore mio” . Durante la serata sarà presente anche l’autore con una piccola performance.

L’evento è stato reso possibile oltre che grazie alla generosità dell’autore ed al sostegno organizzativo e logistico della MsnGroup2000, anche per la disponibilità dell’amministrazione comunale di Grottammare, che lo ha patrocinato ed ha concesso l’uso del teatro nonché l’affissione pubblica dei manifesti.

https://www.ciaotickets.com/biglietti/ragu-delle-ziette