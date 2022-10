RIPATRANSONE – Il gruppo consigliare Progetto Pase fa la voce grossa contro le multe a tappeto che, da diverso tempo a questa parte, si concentrano nella zona della Valtesino.

Il gruppo evidenzia come, a parte le multe per eccesso di velocità, la Polizia Municipale dei Monti Azzurri non applica ulteriori sanzioni, come ad esempio cinture slacciate, un parcheggio fuori dagli spazi consentiti, eccetera.

Tutto ciò, sempre a detta del gruppo consigliare, renderebbe palese l’intento del Comune di fare cassa, spremendo il più possibile i vari automobilisti a suon di multe per eccesso di velocità.

“Noi riteniamo che sia importante la sicurezza stradale, la prevenzione dagli eccessi di velocità e dei conseguenti pericoli per gli utenti della strada – fanno sapere da Progetto Paese – ma non riteniamo che sia questo il modo corretto per farlo e riteniamo vergognoso quanto sta succedendo”.

E continuano: “A questo punto non ci resta che presentare un esposto al Prefetto onde verificare che vi siano tutte le autorizzazioni, se sia idoneo il procedimento di taratura di telelaser e autovelox, se sia corretto il comportamento degli agenti che operano sulla strada per la scarsa visibilità loro e dei cartelli”.