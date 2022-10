MONSAMPOLO DEL TRONTO – Altro colpo messo a segno nella notte, a farne le spese sono due banche del territorio Piceno. Sono state svaligiate le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Stella di Monsampolo e di Appignano del Tronto. Potrebbe trattarsi della stessa banda autrice della rapina messa a segno a Grottammare alla fine della scorsa settimana, e dei furti alle BCC del territorio Fermano delle ultime ore. I malviventi sono riusciti a far breccia all’interno delle due strutture, portando via una non ancora nota somma di denaro, per poi far perdere le proprie tracce. Sui luoghi dei furti sono intervenuti i Carabinieri, impegnati anche a scandagliare i filmati delle immagini di sorveglianza, nel tentativo di identificare i membri della banda e ricostruire la dinamica dei due colpi.