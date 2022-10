CENTOBUCHI – Ultima seduta d’allenamento per l’Atletico Centobuchi che prepara la gara di campionato contro Grottammare, in programma per sabato 29 ottobre alle ore 15.30 presso lo Stadio “F. Pirani” di Grottammare.

Alla rifinitura è stato intervistato l’attaccante Andrea Liberati. Di seguito le sue dichiarazioni.

Liberati: “Mi sto trovando molto bene qui, questo è un gruppo molto affiatato che lo scorso anno è riuscito insieme al mister a tirarsi fuori da una situazione molto complicata ed i nuovi si sono subito ambientati molto bene. Impressioni sul nostro campionato? Purtroppo la partenza non è stata delle migliori per via di vari episodi ma sabato abbiamo dimostrato che nelle difficoltà vengono fuori le qualità di questo gruppo e siamo riusciti a portare a casa i tre punti nonostante i settanta minuti in inferiorità numerica. Palmense? È una vittoria che da fiducia soprattutto per il modo in cui è arrivata. Sono contento che la doppietta abbia portato punti per la squadra, per me è la cosa più importante. La doppietta? Entrambi i gol sono arrivati su due lanci del nostro portiere, Beni, e su spizzate del mio compagno di reparto Galli, conosco le loro giocate e cerco di farmi trovare sempre pronto attaccando gli spazi per fare gol. Grottammare? Mi aspetto una gara molto difficile, ma cercheremo come sempre di fare del nostro meglio per portare a casa i tre punti”.