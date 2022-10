FERMO – Notte da incubo per le banche del Fermano: svaligiati due istituti di credito, a Petritoli e a Grottazzolina. I malviventi, nella notte tra ieri e oggi, giovedì 27 ottobre, sono riusciti a portar via alcune cassaforti. Sui due episodi sono al lavoro i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo: i ladri, tuttavia, non sono ancora stati rintracciati.