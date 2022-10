GROTTAMMARE – Secondo dei tre appuntamenti a Grottammare all’insegna dell’arte, organizzati dall’A.F.I., Associazione Famiglia Impresa ODV, nell’ambito del Festival “Mare e Monti“, patrocinato dal comune di Grottammare e cofinanziato dalla ditta Go Forth Forever S.r.l., che si occupa di organizzare eventi.

Dal 28 al 30 ottobre, presso la Sala Kursaal, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, sarà possibile visitare una mostra di pittura su tela a cura dall’associazione “Astrolabio”, una mostra di modellismo di vele dell’artista Ida Romani e una mostra di pittura su sassi della pittrice Fiorella Sgattoni.

“Siamo molto felici di dare visibilità ad artisti locali che sono delle vere eccellenze nelle loro rispettive forme di espressione. Il Festival Mare e Monti ci ha dato la possibilità di spaziare in diversi settori della cultura. Nel primo evento da noi curato abbiamo ospitato il filosofo Cesare Catà, che ci ha fatto fare un viaggio tra i miti e le leggende dei Monti Sibillini. Stavolta abbiamo dato spazio all’arte e alla creatività degli artisti coinvolti, nelle varie espressioni della pittura su tela, del modellismo e della pittura sui sassi. Il prossimo e ultimo evento, che si terrà a novembre, sarà dedicato, invece, alla scrittura, con la presentazione di un libro sul quale, però, voglio mantenere il riserbo e fare a tutti una bella sorpresa. Ringrazio il direttivo e i soci dell’A.F.I. per la sensibilità mostrata verso il mondo della cultura e per la collaborazione fattiva che ogni volta mettono in campo. Ringrazio, inoltre, Paola Polidori, la legale rappresentante della Go Forth Forever S.r.l., che ha creduto fin dall’inizio nel nostro progetto e che ci ha supportato anche economicamente. La sinergia di tutti gli attori del progetto è elemento essenziale non solo per la riuscita degli eventi, ma anche per una crescita effettiva del territorio- ha dichiarato Anna Amici, presidente dell’Associazione A.F.I. “L’ingresso alle mostre è gratuito, la cultura, infatti, non può essere appannaggio di una ristretta cerchia di persone, bensì è risorsa preziosa a cui tutti devono poter attingere. Siamo orgogliosi di contribuire, nel nostro piccolo, alla trasmissione di saperi ed emozioni mediante l’arte, la scrittura e la creatività – ha concluso.

Per informazioni e contatti: 339 82 622 52