SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come da tradizione, alle ore 11 di martedì 1 novembre, in occasione della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il sindaco Antonio Spazzafumo deporrà una corona di alloro all’ingresso del Cimitero cittadino. Quindi si recherà a rendere omaggio alle tombe degli ex sindaci della città.

In occasione del prevedibile, intenso afflusso di persone al cimitero, la Polizia Municipale ha disposto per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2022 il senso unico di marcia, direzione est -ovest (quindi a salire) nelle vie Conquiste e Madonna della Pietà, e un senso unico di marcia nord – sud (quindi a scendere) in via mons. Francesco Traini.

Sempre per evitare il formarsi di code, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato est di via dei Fenici nel tratto compreso tra via Conquiste e l’inizio del parcheggio del cimitero e sul lato nord di via Conquiste nel tratto compreso tra via dei Fenici sino al termine della recinzione del cimitero (in pratica lungo tutto il fronte del cimitero).

Per agevolare la salita e la discesa dalle auto degli accompagnatori dei frequentatori del cimitero, saranno temporaneamente revocati, sempre per quei giorni, i divieti di fermata vigenti nel tratto di via Conquiste compreso tra via dei Fenici e via Bernini lato sud e lungo il lato ovest di via Mons. Traini.

La Polizia Municipale segnala inoltre che, per permettere lo smontaggio di una gru di cantiere, lunedì 31 ottobre via Calatafimi, nel tratto compreso tra via Doria e via Bracco (a partire dunque dal sottopasso di via D’Annunzio), sarà chiusa al traffico.