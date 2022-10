SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al cinema teatro Concordia, nei giorni 30 e 31 ottobre e 1° novembre, sarà proiettato il film “Astolfo” diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio.

Astolfo è un professore in pensione settantenne che vive a Roma in un appartamento da cui viene garbatamente sfrattato dalla sua proprietaria. Gli affitti sono saliti a Roma e Astolfo decide di tornare nella provincia, sulle colline di Artena dove è situato il suo palazzo nobiliare di famiglia. I grandi salotti pieni di polvere e ormai decadenti sono abitati da un paesano a sua volta sfrattato dalla ex moglie. Insieme decidono di affrontare il presente, il sindaco, che si è appropriatosi delle sue terre (per costruire villette) appartenute in un tempo remoto alla sua famiglia, e un prete invadente e perfido, che nientemeno ha murato il suo salone e occupato le sue stanze per fare una sala di musica per i suoi ragazzi della parrocchia. Però arriva Stefania, l’amore, un ancora affascinante signora presentata da suo cugino un po’ dongiovanni, minerà la sua tranquilla e posata vita.

ORARI

Domenica 30

ore 17:30 – 19:30 – 21:30

Lunedì 31

ore 17:30 – 19:30 – 21:30

Martedì 1

ore 17:30 – 19:30 – 21:30