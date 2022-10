La pandemia e l’inflazione hanno portato ad un cambiamento nel modo di vivere e nelle esigenze abitative, cambiando le richieste per come e dove abitare. Questo cambiamento, di conseguenza, sta portando ad una mutazione anche della domanda nel mercato dell’immobiliare, perché ora non siamo più alla ricerca di una casa, ma della casa che rispecchi esattamente le nostre esigenze. C’è da dire che la casa ideale secondo gli italiani è quella con più spazio, tecnologia e risparmio energetico.

La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita, la nostra percezione dello spazio domestico, gli utilizzi degli ambienti e ha portato ad un incremento della richiesta di una casa più grande, con più spazio, sia esterni che interni. Un altissimo numero di persone passano più tempo dentro casa in compagnia degli amici e uno su tre sta pensando di cambiare casa, e si dichiarano disponibili ad allontanarsi dal centro pur di avere una stanza in più, un balcone, un terrazzo o un giardino.

Mentre il caro vita porta le persone a cercare casa puntando su nuove costruzioni, o su immobili da restaurare, e optano per una casa puntando al benessere con la scelta dei materiali con soluzioni innovative che faccia risparmiare sulla bolletta e che rispetti l’ambiente, evitando gli sprechi energetici. Tutto ciò ha portato ad un fermento del mercato immobiliare con l’aumento delle compravendite che, secondo l’osservatorio dell’Agenzia della Entrate, sono cresciute nel secondo trimestre dell’anno dell’8,6% portando ad una diminuzione dello stock di immobili disponibili sul mercato. Ciò conferma il rinnovato interesse ad investire sul mattone.

