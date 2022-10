CUPRA MARITTIMA – Nuova programmazione questa settimana al cinema Margherita di Cupra Marittima.

In programma “La stranezza” di Roberto Andò, animato da un brillante cast con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Il film racconta, con i toni della commedia, la storia della genesi del capolavoro di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore2. Più eccentrico e caustico, è il film vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes 2022 “Triangle of sadness”, l’ultima, irriverente opera di Ruben Östlund. Una crociera per ricchi su un lussuoso yatch diventa l’occasione per esplorare in modo grottesco i temi della lotta di classe e del mito della bellezza. Si inizia ad avvertire già l’atmosfera natalizia con “Lo schiaccianoci” e “Il flauto magico”, nuova versione del classico in versione animata.

Il 2 novembre si conclude il percorso dedicato all’opera di Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della sua nascita. A conclusione ideale di questo approfondimento pasoliniano, è in programma una Minimaratona PPP con tre film, proiettati uno di seguito all’altro, per consentire un’immersione assoluta nell’universo visionario e dissacrante del regista. Si parte con “Teorema“, recentemente restaurato, in cui il sacro incontra il perturbante; si procede con “La ricotta“, quarto episodio del film collettivo RoGoPaG, ricco di riferimenti figurativi alla storia dell’arte italiana e di citazioni da testi sacri per concludere con “Salò o le 120 giornate di Sodoma“, ultimo film di Pasolini e opera paradigmatica per comprendere il suo percorso cinematografico e artistico tout court, le sue riflessioni sul potere e il suo credo nel “diritto a scandalizzare”.